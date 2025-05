Sensori e cobot | così si fa spesa

Sensazione curiosa: entri in un piccolo supermercato e ti rendi conto che la spesa è insolita: prelevi gli articoli dagli scaffali e poco dopo scopri che qualcosa o qualcuno li ha automaticamente già riconosciuti e conteggiati. A farlo ci pensa un sistema basato su "computer vision" e Sensori intelligenti. E l'arcano si rivela alla fine degli acquisti quando noti che la cassa ha memorizzato e quantificato tutti i prodotti selezionati permettendoti di pagare in tempi velocissimi. Sarà pur vero che il MIND è la Milano che anticipa il futuro, ma questo EsselungaLab di 70 mq. che si affaccia sul Decumano è una sorpresa. Completata dalla presenza, al piano superiore, di uno "spazio-ristorazione" annunciato da totem digitali innovativi e dove a preparare insalate e piatti green c'è un "cobot", robot collaborativo programmato per dialogare con gli operatori.

