Senigallia dai divieti per i cani alla balneazione | ecco le regole sulla spiaggia di velluto

Senigallia - Parte oggi la stagione balneare tra divieti e regole da rispettare per una pacifica convivenza sulla riviera. Il sindaco ha firmato nei giorni scorsi l?ordinanza che disciplina. 🔗 Corriereadriatico.it - Senigallia, dai divieti per i cani alla balneazione: ecco le regole sulla spiaggia di velluto - Parte oggi la stagione balneare trada rispettare per una pacifica convivenzariviera. Il sindaco ha firmato nei giorni scorsi l?ordinanza che disciplina. 🔗 Corriereadriatico.it

