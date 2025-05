Sei pronto a venire con me?

2025-05-01 11:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:CEsc fàbregas È l’allenatore della moda in Una serie Dopo aver raggiunto la permanenza matematica. Un progetto che ora li permetterà Continua a crescere in modo esponenzialecome ha fatto per sei anni, quando ero nella serie D, Quarta categoria di calcio italiano. Ora, l’allenatore spagnolo ha parlato nel Corriere Dello Sport Spiegare i motivi che lo hanno portato ad accettare il progetto complicato . e lasciare la porta aperta a nuove esperienze dopo aver rotto la prima barriera di tutti nel mondo del calcio.Doppio dell’ex Betis e assistenza dell’ex di Madrid per posizionare 15 punti sopra la discesa“Il mio progetto personale era continuare a giocare e iniziare a vedermi come allenatore, e mentre mi ha dato questa opportunità. 🔗 Justcalcio.com

Accordo terre rare saltato dopo scontro Zelensky-Trump di 20 minuti, tycoon caccia il presidente ucraino: “Torna quando sei pronto per la pace” - Il presidente Usa ha cacciato Zelensky dallo Studio Ovale e lo ha invitato a tornare "quando sarà pronto alla pace" Saltato l'accordo sulle terre rare dopo lo scontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Trump: "Zelensky può tornare quando sarà pronto per la pace" È durato 20 minuti l'incon 🔗ilgiornaleditalia.it

Accordo terre rare saltato dopo scontro Zelensky-Trump di 20 minuti, tycoon caccia il Presidente ucraino: “Torna quando sei pronto per la pace” - Zelensky: "Putin è un killer, non voglio compromessi”, Trump: "Sei poco intelligentem giochi con la Terza Guerra Mondiale" Si è concluso con la cacciata del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dallo studio ovale della Casa Bianca l'incontro per l'accordo sulle terre rare che il presidente d 🔗ilgiornaleditalia.it

DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE canzone Vale LP e Lil Jolie Sanremo 2025: testo e significato - A Sanremo 2025 ci sono Vale LP e Lil Jolie con la canzone Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore: testo e significato L'articolo DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE canzone Vale LP e Lil Jolie Sanremo 2025: testo e significato proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

"Sei pronto a venire da me?", Fabregas svela: "Sono stato ad un passo dal Napoli" - Cesc Fabregas, allenatore del Como, svela al Corriere dello Sport un retroscena su quello che poteva essere il suo trasferimento al Napoli ai tempi di quando era calciatore: «Desiderio di giocare in I ... 🔗msn.com