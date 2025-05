Segno dei tempi | nuova osteria e tatuaggi | a Crema è rivoluzione commerciale in centro

Crema (Cremona) – Tutto pronto per le nuove aperture che in questi primi giorni di maggio animeranno il centro storico di Crema. L'attesa è finita per il locale che debutterà dove una volta si trovava il bar Verdi. Mantiene il nome ma aggiunge osteria, giusto per far capire che qui si può da adesso anche mangiare. L'inaugurazione in grande stile si è tenuta martedì alle 17, quando è partita la festa con brindisi e musica che è andata avanti fino alle 22. Rivoluzionato l'interno della nuova osteria Verdi e rifatto completamente il giardino esterno, dove sono stati sistemati i tavoli per i clienti. Appena più in là, in piazza Garibaldi, a metà mese esordirà l'Hamburgeria, dove finora si trovava il bar di Bandirali. I lavori, anche qui durati non poco, sono terminati. A pochi metri invece chiude il negozio di tappeti "Il Nodo" che ha resistito meno di un anno e torna nella propria sede di Lodi in attesa di trovare un'altra sistemazione a Crema.

