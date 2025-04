Seedorf | Inter in Champions League si trasforma! Due gol evitabili

Inter esce dalla sfida con il Barcellona con un buon pareggio (3-3) che lascia tutto aperto nella semifinale di ritorno in programma il prossimo 6 maggio a San Siro. Seedorf sottolinea a Prime Video come i nerazzurri potessero evitare almeno due gol di quelli subiti. Poi un elogio all'Inter europeaGOL evitabili – L'Inter pareggia 3-3 sul campo del Barcellona, lasciando la qualificazione apertissima in vista della semifinale di ritorno in programma il 6 maggio a Milano. Clarence Seedorf è convinto che i nerazzurri avrebbero potuto evitare almeno due gol: «Il vantaggio di giocare in casa è vincere la partita, il Barcellona non deve essere contento perché a Milano sarà dura. Nel primo tempo l'Inter era troppo bassa dopo il gol di Yamal e quando stai così basso con il talento di Yamal vai in difficoltà.

Seedorf: «Inter favorita in Serie A e Champions League! Bravissima» - L’Inter ha staccato il pass per le semifinali di Champions League, dove affronterà il Barcellona. La squadra di Inzaghi ha rispedito a casa il Bayern Monaco di Kompany, che non può fare altro che contare gli assenti. Seedorf si complimenta con i nerazzurri, dandoli per favoriti in Europa. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista a Prime Video NO SORPRESE – L’Inter di Simone Inzaghi approda nuovamente in semifinale di Champions League, seconda volta in tre anni. 🔗inter-news.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Seedorf: “Inter favorita se non sbaglia l’approccio. Questo Barcellona è più scarso di quello che affrontai col Milan” - Seedorf analizza la semifinale e difende Inzaghi: "Ha fatto un ottimo lavoro e la squadra è in sintonia con lui" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Seedorf: «Inter consolidata, Inzaghi tra i migliori! Una cosa da dimostrare» - L'Inter è chiamata a rialzare la testa dopo una settimana difficilissima e tre sconfitte consecutive. Dovrà provare a farlo in Champions League, nella - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Seedorf: "Barcellona-Inter finale anticipata: per me i nerazzurri sono i favoriti in Champions" - "Sarà una finale anticipata. L’Inter viene da una crescita costante negli anni. Per me resta la favorita alla vittoria della Champions". Clarence Seedorf è molto ottimista riguardo alle possibilità de ... 🔗msn.com