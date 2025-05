Sede della Camera di Commercio Deve restare in centro storico

Commercio sul futuro della Sede della Camera di Commercio fa sì che l’associazione di Palazzo Sani torni di nuovo sull’argomento aggiungendo considerazioni."Abbiamo letto con interesse – si legge in una nota – le valutazioni espresse dalle altre associazioni di categoria in merito all’ipotesi di spostamento della Sede Camerale, valutazioni che certamente meritano rispetto ma sulle quali ci permettiamo di non essere d’accordo".Per ConfCommercio, infatti, "non c’è dubbio che portare la Sede Camerale in un’area esterna alle Mura come quella del Polo Fiere di Sorbano, garantirebbe un più comodo accesso a chi intenda raggiungerla in auto, rispetto a quanto avvenga adesso con Corte Campana ma nostro avviso non è quello l’elemento centrale da tenere in considerazione in Sede decisionale". 🔗 Lanazione.it - Sede della Camera di Commercio ”Deve restare in centro storico“ Il dibattito sollevato da Confsul futurodifa sì che l’associazione di Palazzo Sani torni di nuovo sull’argomento aggiungendo considerazioni."Abbiamo letto con interesse – si legge in una nota – le valutazioni espresse dalle altre associazioni di categoria in merito all’ipotesi di spostamentole, valutazioni che certamente meritano rispetto ma sulle quali ci permettiamo di non essere d’accordo".Per Conf, infatti, "non c’è dubbio che portare lale in un’area esterna alle Mura come quella del Polo Fiere di Sorbano, garantirebbe un più comodo accesso a chi intenda raggiungerla in auto, rispetto a quanto avvenga adesso con Corte Campana ma nostro avviso non è quello l’elemento centrale da tenere in considerazione indecisionale". 🔗 Lanazione.it

