Sebastian Stan conferma che il buzz cut è il taglio perfetto per l' estate

Sebastian Stan vuole, come tutti, avere un look fresco per l'estate. Ed è proprio quello che gli abbiamo visto fare a Los Angeles in occasione della première mondiale del film Thunderbolts.Il classico ciuffo hollywoodiano è sparito. Al suo posto, un buon vecchio buzz cut che ha confermato di essere ancora una volta il taglio perfetto per l'estate.Non era un taglio a zero del tutto uniforme. Ha preferito aggiungere un numero in più sul taglia capelli nella parte superiore e ha eliminato tutti i capelli sui lati. Si tratta di una strategia davvero intelligente per ammorbidire il buzz cut ed evitare un look troppo austero, senza richiedere un eccessivo sforzo.

