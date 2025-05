Sea of Thieves | il perfetto videogioco sulla libertà la pirateria e l’amicizia

Thieves è un vero e proprio gioiellino, ma bisogna essere onesti. È una gemma splendente che, nonostante i suoi innumerevoli contenuti, nasconde delle macchie di non poco conto.Inizialmente disponibile soltanto su PC tramite il Microsoft Store e Steam, e in esclusiva console su Xbox, il ‘simulatore’ di pirateria di Rare ha letteralmente dominato il mercato in questo ambito. 🔗 Screenworld.it - Sea of Thieves: il perfetto videogioco sulla libertà, la pirateria e l’amicizia Le assi scricchiolano, il sartiame sferza tra le dita dei marinai e il capitano naviga compiendo una manovra in rada tra gli scogli. All’improvviso, eccola! Una nave con un equipaggio di scheletri maledetti solca il mare e giunge per attaccare, cannonando e bucando lo scafo nemico. Tutta a babordo, è il momento di rispondere al fuoco! Ed è così che inizia una tra le avventure più esaltanti di sempre. No, non stiamo parlando di un nuovo lungometraggio su I Pirati dei Caraibi, ma di quello che, negli anni, si è imposto come uno dei migliori videogiochi multiplayer online che ci siano attualmente sul mercato. Sea ofè un vero e proprio gioiellino, ma bisogna essere onesti. È una gemma splendente che, nonostante i suoi innumerevoli contenuti, nasconde delle macchie di non poco conto.Inizialmente disponibile soltanto su PC tramite il Microsoft Store e Steam, e in esclusiva console su Xbox, il ‘simulatore’ didi Rare ha letteralmente dominato il mercato in questo ambito. 🔗 Screenworld.it

Cosa riportano altre fonti

Sea of Thieves arriva su Battle.net, ma cosa cambia e perché questa strana scelta? - Il successo di Sea of Thieves, partito con un fragoroso tonfo di critica (un Metacritic basso all’uscita nel 2018), è il frutto di un costante lavoro di aggiornamento e ascolto della community. Rare ha scelto fin da subito di evitare i tradizionali sistemi di potenziamento e livellamento, scommettendo su un’esperienza equa per tutti. Ogni giocatore ha accesso agli stessi equipaggiamenti, indipendentemente dalle ore giocate. 🔗screenworld.it

Sea of Thieves, RARE e Bungie annunciano un crossover a tema Destiny 2 - L’universo piratesco di Sea of Thieves si fonde con la fantascienza di Destiny 2 grazie ad un crossover inatteso. RARE e Bungie hanno annunciato ufficialmente questa collaborazione, che porta nell’universo del franchise Microsoft una serie di nuovi elementi estetici ispirati a Destiny. L’aggiornamento, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, include oggetti cosmetici a tema “Lightbearer”, con navi, armi e costumi che richiamano i Guardiani di Destiny. 🔗game-experience.it

SAND, l’anteprima: Sea of Thieves nel deserto, con diversi problemi - Chi ha giocato almeno una volta a Sea of Thieves con i propri amici conosce le potenzialità dei titoli PvPvE. Certo, è necessario che il pacchetto base sia ben costruito e coinvolgente, ma con il gruppo giusto è possibile godersi avventure coop per ore e ore senza stancarsi. Ci vogliono molta intesa e anche un po’ di goffaggine per divertirsi. Più di tutto, però, sono necessari la giusta ambientazione e un pizzico di innovazione, un guizzo creativo che faccia spiccare il gioco. 🔗game-experience.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sea of Thieves, gameplay e recensioni; Sea of Thieves supera 40 milioni di giocatori su PC e Xbox in attesa di veleggiare su PS5; Sea of Thieves A Pirate's Life: una vita da pirata libero nel mare di Rare; Sea of Thieves: la stagione 7 arriva con i Capitani | SafariGames Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sea of Thieves è disponibile al preordine su Battle.net! - Dopo un anno di sfrenate avventure, Sea of Thieves è lieto di presentare l'aggiornamento dell'anniversario: un'esperienza di gioco più ricca e completa che aggiunge nuovi contenuti incredibili al ... 🔗seaofthieves.com

Sea of Thieves è un altro gioco non Blizzard ad arrivare su Battle.net, ecco quando - Microsoft ha annunciato l'arrivo su Battle.net di Sea of Thieves, un altro gioco non Blizzard ad aggiungersi al negozio. 🔗msn.com

Sea of Thieves è disponibile al preordine su Battle.net! - Parti per una grande avventura insieme al leggendario pirata Capitan Jack Sparrow, il cui arrivo nei mari di Sea of Thieves ha messo in moto una sbalorditiva catena di eventi. Combatti fianco a fianco ... 🔗seaofthieves.com