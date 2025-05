Scuola Valditara | Arresto in flagranza per chi picchia i docenti

ROMA – "E' previsto l'Arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c'e' un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. Un insegnante, un educatore, non si tocca".A dirlo è stato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Cdm. L'Arresto in flagranza non si estende ai minori.

