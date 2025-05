Scuola tolleranza zero contro i bulli Corsi di sessualità col sì dei genitori

contro il personale scolastico: per le lesioni lievi dai 6 mesi fino a 3 anni attuali a 2 e 5 anni di reclusione. Perché "un insegnante, un educatore non si tocca", spiega il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, precisando che "l’arresto in flagranza non si estende ai minori e quindi agli studenti". E ancora: "Con il 5 in condotta si verrà bocciati. Con i provvedimenti approvati abbiamo chiarito le varie ipotesi e le abbiamo estese ai casi di bullismo grave. Con il 6 in condotta si viene rimandati a settembre, quando si dovrà superare un esame di riparazione con un elaborato critico su temi valoriali per dimostrare di aver compreso gli errori". 🔗 Quotidiano.net - Scuola, tolleranza zero contro i bulli. Corsi di sessualità col sì dei genitori L’arresto obbligatorio per chi picchia i docenti e l’aggravio delle pene per chi usa violenzail personale scolastico: per le lesioni lievi dai 6 mesi fino a 3 anni attuali a 2 e 5 anni di reclusione. Perché "un insegnante, un educatore non si tocca", spiega il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, precisando che "l’arresto in flagranza non si estende ai minori e quindi agli studenti". E ancora: "Con il 5 in condotta si verrà bocciati. Con i provvedimenti approvati abbiamo chiarito le varie ipotesi e le abbiamo estese ai casi dismo grave. Con il 6 in condotta si viene rimandati a settembre, quando si dovrà superare un esame di riparazione con un elaborato critico su temi valoriali per dimostrare di aver compreso gli errori". 🔗 Quotidiano.net

