Scuola stop ai compiti assegnati la sera per il giorno dopo | la nuova direttiva del Ministero

Roma - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato una circolare che vieta ai docenti di assegnare compiti la sera per il giorno successivo, al fine di garantire un migliore equilibrio tra studio e vita privata degli studenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha recentemente diffuso una circolare che introduce nuove linee guida sull'assegnazione dei compiti a casa. In particolare, viene raccomandato ai docenti di evitare di assegnare esercitazioni o attività didattiche la sera per il giorno successivo, al fine di rispettare i tempi di riposo e le esigenze familiari degli studenti. La decisione nasce dalla volontà di promuovere un equilibrio tra gli impegni scolastici e la vita privata degli alunni, riconoscendo l'importanza del tempo libero per lo sviluppo personale e sociale.

