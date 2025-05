Scuola Serafini Snals | Contratto subito e formazione statale

"La Scuola è il primo luogo in cui si costruisce il futuro del lavoro. È qui che si formano le competenze, i cittadini, la coscienza collettiva. Eppure, troppo spesso, chi lavora nella Scuola – insegnanti, personale, dirigenti – viene dimenticato, sottovalutato, penalizzato". Lo ha dichiarato Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, a margine.

Rinnovo contratto scuola 2022-24, Serafini (Snals): “Ci vuole una svolta, prioritario garantire il potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione” - Sono ufficialmente iniziate all'Aran le trattative per il rinnovo del CCNL 2022-24. Lo Snals Confsal, attraverso le parole della segretaria generale Elvira Serafini, ha delineato le priorità sindacali, definendo il precedente CCNL 2019-21 un semplice "contratto ponte" e chiedendo ora un accordo che rappresenti "una reale svolta per le condizioni di vita e di lavoro di tutto il personale". L'articolo Rinnovo contratto scuola 2022-24, Serafini (Snals): “Ci vuole una svolta, prioritario garantire il potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... 🔗orizzontescuola.it

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti, Serafini (Snals): “Tutelare il personale della scuola a ogni costo” - "Si ripetono sempre più frequentemente aggressioni e violenze al personale della scuola. Di pochi giorni fa il caso di un docente di una scuola del Salento, sfuggito per puro caso all’aggressione di un genitore. L’ennesimo episodio di violenza e l’incremento costante delle aggressioni a docenti e personale della scuola dimostrano ancora una volta che la scuola ha bisogno di una cura straordinaria da parte del Governo". 🔗orizzontescuola.it

Decreto Scuola, “ora siamo sulla buona strada”, le parole di Serafini (Snals) e le nuove regole per il reclutamento - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce importanti novità nel sistema di reclutamento scolastico, con l'obiettivo di accelerare le assunzioni e ridurre il precariato. L'articolo Decreto Scuola, “ora siamo sulla buona strada”, le parole di Serafini (Snals) e le nuove regole per il reclutamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

