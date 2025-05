Scuola dell' infanzia di Santa Barbara Achilli | Erba alta e staccionata pericolante

Erba alta e staccionata pericolante alla Scuola d'infanzia di Santa Barbara. A chiedere urgenti interventi alla sindaca Chiara Frontini e il consigliere FdI Matteo Achilli, che a nome dei genitori dei bambini descrive una situazione di pericolo per i bambini che frequentano la zona.Sono due. 🔗 Viterbotoday.it - Scuola dell'infanzia di Santa Barbara, Achilli: "Erba alta e staccionata pericolante" allad'di. A chiedere urgenti interventi alla sindaca Chiara Frontini e il consigliere FdI Matteo, che a nome dei genitori dei bambini descrive una situazione di pericolo per i bambini che frequentano la zona.Sono due. 🔗 Viterbotoday.it

