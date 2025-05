Scuola dei miracoli d’arte Botticino e la bellezza trasmessa con il cuore alle nuove generazioni

Quello che si vede e quello che s'intuisce. Comunque, tanta roba. E basta ascoltarlo mentre accompagna l'ospite tra gli spazi di Valore Italia che lui dirige, affidando alle parole e all'evidenza il compito di svelare la meraviglia della Scuola di Botticino che rilascia la laurea magistrale di restauro dei beni culturali.Ha una qualità invidiabile, Salvatore Amura: è un inguaribile ottimista, di quelli veri, che vedono il positivo sempre e comunque. E poco male se non riesce a controllare l'entusiasmo quando presenta il grande Centro di Formazione ricavato in una delle "stecche" lunghe e piatte ereditate da Expo 2015 dove centinaia di giovani vengono educati a nutrirsi di bellezza e a utilizzare l'intelligenza delle mani e del cuore per rigenerare opere d'arte maltrattate dal tempo, dall'incuria e dall'inquinamento.

