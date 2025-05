Scuola Cdm approva consenso informato per l' educazione sessuale

educazione dei propri figli" 🔗 Ilgiornale.it - Scuola, Cdm approva consenso informato per l'educazione sessuale Paolo Inselvini (FdI): "Un passo fondamentale per tutelare il diritto primario delle famiglie di essere protagoniste nell’dei propri figli" 🔗 Ilgiornale.it

Governo, il CdM approva il nuovo Def - 19.20 Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def 2025, il primo documento dell'anno sull'andamento dei conti pubblici. Il testo per la prima volta è rimodulato secondo i dettami del nuovo Patto di Stabilità Ue. Il Def, dopo un passaggio normativo, cambierà nome Dfp, Documento di finanza pubblica. E' stato approvato anche lo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. 🔗servizitelevideo.rai.it

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori - Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito i criteri per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri, ha ribadito il ruolo centrale dei genitori nella formazione dei figli, richiamando l’articolo 30 della Costituzione. Ogni attività extracurricolare sul tema della sessualità, per poter essere realizzata negli […] The post Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Scuola, Cdm approva consenso informato per l'educazione sessuale; Scuola, arresto immediato e pene più severe in caso di aggressione ai docenti. E polemiche sull'educazione sessuale solo col sì dei genitori; Sospensioni in classe e arresto genitori. Tutte le novità dal CdM per la Scuola; Scuola, educazione sessuale solo con l'ok dei genitori. Arresto in flagranza per aggressioni ai prof.

Scuola, per attività didattiche su temi della sessualità obbligatorio consenso dei genitori: nuovo decreto - Il governo ha varato nuove norme che riguardano il mondo della scuola: diventa obbligatorio il consenso informato dei genitori prima di offrire agli studenti ... 🔗fanpage.it

Scuola, Valditara: "Serve consenso dei genitori per i corsi sulla sessualità" - "I genitori devono avere consapevolezza delle iniziative didattiche sulla sessualità. Specificamente su questo argomento, le scuole devono acquisire il consenso preventivo messo per iscritto dai genit ... 🔗repubblica.it

Cdm oggi, Valditara: «Arresto in flagranza per chi picchia i docenti». Serve il consenso dei genitori per i corsi di sessualità a scuola - A Palazzo Chigi c'è stata la riunione del Consiglio dei ministri. Ecco cosa è stato deciso oggi, 30 aprile. Meloni, avviso ai mercati: «Il panico peggio dei ... 🔗ilgazzettino.it