Scuola | carcere per chi picchia i prof Educazione sessuale | consenso preventivo dei genitori

Educazione sessuale a Scuola: serve il consenso preventivo e scritto dei genitori, mentre nelle scuole dell'infanzia ed elementari i temi affrontati su questi argomenti devono essere solo quelli previsti dai programmi nazionali (biologia, corpo umano, riproduzione ecc)L'articolo Scuola: carcere per chi picchia i prof. Educazione sessuale: consenso preventivo dei genitori proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Scuola: carcere per chi picchia i prof. Educazione sessuale: consenso preventivo dei genitori : serve ile scritto dei, mentre nelle scuole dell'infanzia ed elementari i temi affrontati su questi argomenti devono essere solo quelli previsti dai programmi nazionali (biologia, corpo umano, riproduzione ecc)L'articoloper chideiproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Scuola, Valditara: “Arresto per chi picchia i prof. Educazione sessuale? Solo con ok genitori” - (Adnkronos) – Arresto in flagranza e pene aumentate fino a 5 anni per chi picchia prof. o presidi; lavori sociali e "più scuola" per gli studenti che vengono sospesi; educazione sessuale solo con il consenso preventivo dei genitori. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara illustra oggi, 30 aprile, dopo la riunione del Cdm […] 🔗periodicodaily.com

“Arresto in flagranza per chi picchia i prof”, Valditara annuncia il giro di vite a scuola - Roma,30 aprile 2025 – "Un insegnante, un educatore, non si tocca”. Parte da questa premessa il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per annunciare nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o quasi flagranza di reato, nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Previsto anche un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. 🔗quotidiano.net

