Scuola arresto in flagranza per chi aggredisce i prof e carcere fino a 5 anni | cosa dicono le nuove norme

aggredisce un docente rischia dai 2 ai 5 anni di carcere. È una delle novità introdotte da disegno di legge sulla Scuola del ministro Valditara approvato ieri. Ecco cosa prevedono le norme nel dettaglio. 🔗 Ora chiun docente rischia dai 2 ai 5di. È una delle novità introdotte da disegno di legge sulladel ministro Valditara approvato ieri. Eccoprevedono lenel dettaglio. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti, Serafini (Snals): “Tutelare il personale della scuola a ogni costo” - "Si ripetono sempre più frequentemente aggressioni e violenze al personale della scuola. Di pochi giorni fa il caso di un docente di una scuola del Salento, sfuggito per puro caso all’aggressione di un genitore. L’ennesimo episodio di violenza e l’incremento costante delle aggressioni a docenti e personale della scuola dimostrano ancora una volta che la scuola ha bisogno di una cura straordinaria da parte del Governo". 🔗orizzontescuola.it

Scuola, la proposta di Valditara: «Arresto in flagranza per chi aggredisce i professori» - Arresto in flagranza per chi aggredisce i professori. È questa la proposta che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha intenzione di presentare al prossimo Consiglio dei Ministri. «Le aggressioni dei genitori ai docenti sono fenomeni sempre più intollerabili: il mondo della scuola, dopo quello della sanità, è il più toccato da queste aggressioni. Un tempo alla figura del professore si dava un rispetto che oggi manca, una società dove non si riconosce più l’autorevolezza e l’autorità del docente ha fallito», ha dichiarato il ministro a Mattino cinque. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Scuola, arresto in flagranza per chi picchia i prof. Educazione sessuale solo con l'ok dei genitori; Scuola, arresto in flagranza per chi aggredisce i prof e carcere fino a 5 anni: cosa dicono le nuove norme; Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce docenti e presidi, Valditara: Giù le mani dal personale scolastico. E sul consenso informato: Su temi di natura sessuale più trasparenza, in caso di diniego attività alternative; Scuola, arresto in flagranza per chi aggredisce un docente. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scuola, arresto in flagranza per chi aggredisce un docente - Pene aumentate da 2 a 5 anni di reclusione per lesioni lievi. Cosa prevedono i ddl approvati dal Consiglio dei ministri ... 🔗italiaoggi.it

«Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof»: sì del CdM al disegno di legge di Valditara - Il Consiglio dei ministri ha approvato due schemi di altrettanti disegni di legge, uno in materia di «consenso informato in ambito scolastico» riguardante l’educazione sessuale a scuola, e l’altro in ... 🔗msn.com

Scuola, cosa cambia: arresto per chi picchia i prof, lavoro in azienda a 15 anni, i servizi sociali e l'educazione sessuale - A Palazzo Chigi c'è stata oggi (30 aprile) la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i temi discussi, ci sono anche i provvedimenti da introdurre nelle scuole relativi alla violenza. 🔗msn.com