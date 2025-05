Scrivere a mano è un superpotere cha aiuta i bambini a imparare meglio | la conferma in uno studio

studio dell’Università dei Paesi Baschi rivela che Scrivere a mano favorisce l’apprendimento della lettura più della tastiera. Nei bambini tra i 5 e i 6 anni, il gesto grafico aiuta a memorizzare lettere e parole, soprattutto se associato a esercizi variabili e non guidati. Gli esperti: la tecnologia, da sola, non basta. 🔗 Unodell’Università dei Paesi Baschi rivela chefavorisce l’apprendimento della lettura più della tastiera. Neitra i 5 e i 6 anni, il gesto graficoa memorizzare lettere e parole, soprattutto se associato a esercizi variabili e non guidati. Gli esperti: la tecnologia, da sola, non basta. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Cangini: “Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell’abuso tecnologico tra i giovani” - "Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell'abuso tecnologico tra i giovani". È quanto ha dichiarato Andrea Cangini, Direttore dell'Osservatorio Carta Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, presentando in Senato il corso pilota "Leggere per crescere: un libro contro il deterioramento digitale". L'articolo Cangini: “Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell’abuso tecnologico tra i giovani” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scrivere a mano. Il viaggio di carta con il calligrafo - di Beatrice Grasselli Il sapere che nasce dalla bottega. Ovvero, l’artigianato che diventa arte. Gradara e il suo castello, grazie a oltre 1milione e 600mila euro di fondi Pnrr, apre le porte a un progetto di rigenerazione culturale che consentirà ai visitatori di rivivere la storia, attraverso un’attenta ristrutturazione dei luoghi e il recupero di antiche arti. Fa parte di questo percorso l’inaugurazione dello Scriptorium, negli spazi al piano terra della Torre d’accesso ai camminamenti: qui, da qualche giorno il calligrafo Stefano Gelao accompagna i visitatori alla scoperta delle ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO] - AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese. Due di loro erano rimasti nell'auto, utilizzata dal gruppo per giungere sul posto, fungendo da 'palo', mentre gli altri due avevano fatto irruzione in sala travisati e armati di una pistola e di un martello. Un incasso di 500 euro Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, i banditi hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di 500 euro per poi scappare a bordo ... 🔗agi.it

Ne parlano su altre fonti

Scrivere a mano è un superpotere cha aiuta i bambini a imparare meglio: la conferma in uno studio - Uno studio dell’Università dei Paesi Baschi rivela che scrivere a mano favorisce l’apprendimento della lettura più della tastiera ... 🔗fanpage.it

Scrivere a mano: un gesto che attiva il cervello - Nell’era degli smartphone, delle tastiere e dei comandi vocali, scrivere a mano sembra un’abitudine superata. Eppure, questa pratica semplice e accessibile ha un impatto profondo sul nostro cervello. 🔗piusanipiubelli.it

Studiare allunga la vita e scrivere a mano è importante. Ecco perchè - Ma lo sapevate che studiare può addirittura allungare la vita? Un recente studio pubblicato su Frontiers in Psychology ci dà una risposta affascinante, dimostrando che scrivere a mano, un atto che ... 🔗altovicentinonline.it