Scritte anche contro il sindaco sui muri della strada parco Masci | Rientra nel folklore

Masci 6 sbagliato no 6 sbarrato". Questa la scritta apparsa sul muro della strada parco a Pescara nella mattinata di mercoledì 30 aprile contro il sindaco Carlo Masci.Lo scopo è quello di contestare il servizio con bus elettrico avviato tra mille polemiche lunedì 28 aprile lungo l'ex tracciato. 🔗 Ilpescara.it - Scritte anche contro il sindaco sui muri della strada parco, Masci: "Rientra nel folklore" 6 sbagliato no 6 sbarrato". Questa la scritta apparsa sul muroa Pescara nella mattinata di mercoledì 30 aprileilCarlo.Lo scopo è quello di contestare il servizio con bus elettrico avviato tra mille polemiche lunedì 28 aprile lungo l'ex tracciato. 🔗 Ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scritte contro la polizia sui muri - Delle scritte offensive contro le forze dell’ordine sono apparse sui muri dell’ex scuola Diaz in corso Matteotti, dove si trovano le bacheche comunali di Porto Recanati. Ciò ha provocato lo sdegno dei partiti di centrodestra che hanno voluto condannare il gesto, oltre ad esprimere solidarietà agli operatori di polizia. "E’ un atto inaccettabile che nulla ha a che fare con il diritto di manifestare – commenta il coordinamento locale di Fratelli d’Italia -, e anzi rappresenta solo un gesto vandalico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milano, tensione al Liceo Carducci: le felpe “Acab” e le scritte sui muri contro la polizia e il preside - I muri del liceo classico Carducci di Milano sono stati imbrattati nella notte da un gruppo di studenti, con insulti al dirigente scolastico Andrea Di Mario e alle forze dell’ordine. L’atto vandalico – scrive il Corriere della Sera – arriva dopo l’invio di una circolare, diramata dal preside, che stigmatizzava la scelta di alcuni studenti di stampare felpe con il nome del liceo associato alla scritta «1312», ovvero All Cops Are Bastards (Tutti i poliziotti sono bastardi). 🔗open.online

“Giorgia nel fosso”, scritte contro Meloni sui muri del teatro di Ozieri - “Giorgia nel fosso” e “Meloni appesa come lui” sono alcune delle scritte comparse stanotte a Ozieri, nel Sassarese. Stamattina, al teatro Oriana Fallaci, gli studenti stanno incontrando la deputata ozierese di Fratelli d’Italia, Barbara Polo: l’accoglienza non è stata delle migliori con frasi come “Fratelli di sta minchia” e “Fasci morti nel gulag” scritte con […] L'articolo “Giorgia nel fosso”, scritte contro Meloni sui muri del teatro di Ozieri è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Scritte anche contro il sindaco sui muri della strada parco, Masci: Rientra nel folklore; Scritte sui muri del Comune contro il sindaco di Somma; Scritte e minacce contro il sindaco di Valgreghentino, indagini in corso; Valgreghentino: scritte e lettere anonime contro il sindaco. «Ti piace il cemento». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Scritte vandaliche contro il sindaco masci e tua sulle fermate del bus elettrico a pescara - A Pescara atti vandalici colpiscono pensiline e muri con scritte contro il sindaco Carlo Masci e la società Tua, in risposta al nuovo servizio di bus elettrico tra Pescara e Montesilvano. 🔗gaeta.it

Bus sulla Strada parco, spuntano scritte contro Masci e Tua - "La mia città fa schifo mai come la Tua", "Tua fasci", "Tua falliti avete fatto danno", "Masci 6 sbagliato no 6 sbarrato". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Scritte no vax contro il sindaco davanti alla sede del Pd: «Possamai boia nazista». Zaia: «Gesto antidemocratico e incivile» - VICENZA - Un nuovo raid vandalico ad opera di esponenti no vax è stato compiuto la notte scorsa. Ad essere presa di mira è la sede provinciale del Partito Democratico in ... 🔗msn.com