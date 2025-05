Scorsese produrrà un film con l' ultima intervista a Papa Francesco

Scorsese presenterà un nuovo progetto atteso come produttore che conterrà l'ultima intervista realizzata con Papa Francesco.

Martin Scorsese annuncia un film con "l'ultima intervista al Papa" - Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito «l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema». Lo riporta il Guardian. «Aldeas - A New Story» racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal... 🔗feedpress.me

