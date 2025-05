Scorsese ha annunciato un documentario con l’ultima intervista a papa Francesco

papale e in cinematografico. Martin Scorsese ha infatti annunciato di aver prodotto un documentario, Aldeas – A New Story, che includerà conversazioni tra papa Francesco e il celebre cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito «l’ultima intervista approfondita del pontefice davanti a una telecamera per il cinema». Aldeas – A New Story racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata da Bergoglio nel 2013 per promuovere la «cultura dell’incontro» tra i giovani. Il documentario mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Non è ancora stata annunciata la data di uscita.Articolo completo: Scorsese ha annunciato un documentario con l’ultima intervista a papa Francesco dal blog Lettera43 🔗 Lettera43.it - Scorsese ha annunciato un documentario con l’ultima intervista a papa Francesco In vista del conclave, che inizierà il 7 maggio, arriva una notizia a metà tra ille e in cinematografico. Martinha infattidi aver prodotto un, Aldeas – A New Story, che includerà conversazioni trae il celebre cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito «approfondita del pontefice davanti a una telecamera per il cinema». Aldeas – A New Story racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata da Bergoglio nel 2013 per promuovere la «cultura dell’incontro» tra i giovani. Ilmostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Non è ancora stata annunciata la data di uscita.Articolo completo:hauncondal blog Lettera43 🔗 Lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Mister Movie | Con Black Mirror 7 Netflix ha Annunciato anche il Sequel Inatteso di un Episodio - Netflix ha annunciato il ritorno della serie antologica di fantascienza "Black Mirror" con una settima stagione, prevista per il 10 aprile. La nuova stagione si distinguerà dalle precedenti per la presenza di un sequel di un episodio già esistente, "USS Callister". Un Cast Numeroso e Volti Familiari La settima stagione di "Black Mirror" vedrà la partecipazione di un cast corale, che include attori già annunciati come Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti e Awkwafina. 🔗mistermovie.it

“Per Carlo Conti si mette malissimo…”. Sanremo, Tony Effe lo ha annunciato poco fa - A Tony Effe proprio non è andato già che gli abbiano tolto la collana Tiffany da 70mila euro poco prima dell’esibizione della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Il trapper non ha nascosto la sua rabbia e ne ha parlato prima a Radio Rai2 e poi al Dopo Festival. Dalla sua parte si è schierato, in parte, Mahmood che in conferenza stampa ha spiegato che non si tratta solo di una collana, ma di tutta l’idea che sta dietro a ogni look scelto per la performance dell’artista. 🔗caffeinamagazine.it

Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Marzo 2025 - Microsoft ha annunciato proprio in questi minuti la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Marzo 2025, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series X|S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno il Game Pass nel corso di questo mese: Monster Train (Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Galacticare (Xbox Series X|S) – Disponibile dal 5 Marzo ... 🔗game-experience.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Martin Scorsese ha annunciato un documentario con l'ultima intervista a Papa Francesco; Martin Scorsese annuncia film con 'L'ultima intervista' al Pontefice; Martin Scorsese annuncia un film che conterrà l'ultima intervista a Papa Francesco; Martin Scorsese annuncia un documentario con l’ultima intervista a Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Martin Scorsese annuncia un documentario con l’ultima intervista a Papa Francesco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Nuovo documentario di Martin Scorsese con Papa Francesco: «È stata la sua ultima intervista» - Martin Scorsese ha annunciato un nuovo documentario intitolato Aldeas – A New Story, che includerà quella che viene descritta come ... 🔗msn.com

Martin Scorsese ha annunciato un documentario con l’ultima intervista a Papa Francesco - 'Aldeas – A New Story' racconterà il lavoro di un'organizzazione fondata dal Pontefice per mettere in contatto i giovani di tutto il mondo: "La perdita per il mondo è immensa. Ma ha lasciato una luce ... 🔗rollingstone.it