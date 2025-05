Linkiesta.it - Scoprire la Borgogna con i consigli di un addetto ai lavori

Andare in Borgona, per un appassionato di vino, è un po’ come andare alla Mecca. Questa è “la” regione che dà vita alle bottiglie più quotate, più desiderate, più costose e più imitate al mondo. Passeggiare per le vigne e arrivare alla croce di pietra che domina il Domaine de la Romanée-Conti, per gli addetti aipiù semplicemente DRC, è un’esperienza che va fatta almeno una volta nella vita. Un itinerario mitico, che prevede tappe in tante cantine, piccole o grandi, che sono un riferimento assoluto e spesso hanno costruito l’immagine del vino francese nel mondo. Partire è semplice, ma sapere dove andare e quali sono i Domaine dove vale la pena fermarsi e fare incetta di bottiglie, portafoglio permettendo, è tutt’altro che facile. Abbiamo seguito il viaggio di un giovane enologo italiano, che ogni anno ripete il viaggio e che è tornato dopo la pausa Covid, per rii suoi produttori preferiti e arrivare finalmente alla meta agognata: visitare DRC per la prima volta nella vita. 🔗 Linkiesta.it