Scontro tra un' auto e un camper sulla Pavese una donna ferita

Scontro tra un camper con rimorchio e un’auto lungo via Emilia Pavese a Piacenza, tra via Colla e via Voghera nel tardo pomeriggio del 30 aprile. È al vaglio da parte degli agenti della polizia locale, la dinamica dello Scontro avvenuto dove lo spartitraffico si interrompe, e non è escluso che ci. 🔗 Ilpiacenza.it - Scontro tra un'auto e un camper sulla Pavese, una donna ferita tra uncon rimorchio e un’lungo via Emiliaa Piacenza, tra via Colla e via Voghera nel tardo pomeriggio del 30 aprile. È al vaglio da parte degli agenti della polizia locale, la dinamica delloavvenuto dove lo spartitraffico si interrompe, e non è escluso che ci. 🔗 Ilpiacenza.it

