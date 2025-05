Scontro tra cinque auto a Pieve Dugliara | Statale 45 chiusa al traffico

Incidente stradale nella tarda serata del 1 maggio lungo la Statale 45. All'altezza di Pieve Dugliara, poco prima di Rivergaro, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate cinque auto. Il bilancio è di tre feriti lievi che sono stati medicati e poi condotti al pronto soccorso.

