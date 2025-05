Scontro tra camper e moto nell’Aretino un morto e un ferito grave

Scontro ha visto coinvolti un camper e un motociclo in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori in corso. Le cause dello Scontro . (Adnkronos) – Incidente mortale sulla strada statale 3bis Tiberina, la E45, all'altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Uno ha visto coinvolti un e un ciclo in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori in corso. Le cause dello.

Primo maggio di sangue nell’Aretino: un morto e un ferito grave nello scontro moto – camper - PIEVE SANTO STEFANO – Primo maggio di sangue sulle strade della Toscana. Il 118 di Arezzo è intervenuto stamani poco dopo le 10,30 lungo la statale 3 Bis, al chilometro 156 direzione nord per un incidente fra camper e moto. Nello scontro una persona è deceduta e un’altra è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso 2 a Siena in gravi condizioni. Sull’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine di Perugia, oltre all’automedica e all’ambulanza. 🔗corrieretoscano.it

