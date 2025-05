Scontri dopo il derby Grosseto-Livorno | daspo a 10 tifosi

Grosseto, 1 maggio 2025 - Il questore della provincia di Grosseto ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive (daspo) nei confronti di 9 tifosi del Grosseto ed uno del Livorno. Il provvedimento è arrivato dopo le istruttorie curate dal personale della Divisione Anticrimine della Questura sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell'incontro di calcio Grosseto-Livorno. Il provvedimento ha origine da quanto avvenuto al termine della partita di calcio che è stata disputato il 26 gennaio 2025 allo stadio 'Carlo Zecchini', derby toscano della serie D. In particolare, dopo la fine del match, i supporter della squadra labronica hanno forzatamente fatto pressioni per uscire, minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza, presenti sulle uscite del cosiddetto "sigaro". 🔗 Lanazione.it - Scontri dopo il derby Grosseto-Livorno: daspo a 10 tifosi , 1 maggio 2025 - Il questore della provincia diha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive () nei confronti di 9deled uno del. Il provvedimento è arrivatole istruttorie curate dal personale della Divisione Anticrimine della Questura sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell'incontro di calcio. Il provvedimento ha origine da quanto avvenuto al termine della partita di calcio che è stata disputato il 26 gennaio 2025 allo stadio 'Carlo Zecchini',toscano della serie D. In particolare,la fine del match, i supporter della squadra labronica hanno forzatamente fatto pressioni per uscire, minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza, presenti sulle uscite del cosiddetto "sigaro". 🔗 Lanazione.it

