Scommesse match sospetti | 63 episodi segnalati

Scommesse sospette: non solo il mondo del calcio nel mirino. Il punto della situazione

"Il primo trimestre del 2025 è stato relativamente coerente con il trimestre precedente e con il periodo comparabile dello scorso anno".

Scommesse, match sospetti: 63 episodi segnalati (LaPresse) – Calciomercato.it

Si esprime in questi termini, Khalid Ali, CEO dell'IBIA, che ha poi proseguito: "Il calcio e il tennis rimangono gli sport più segnalati, anche se il loro numero combinato è diminuito del 14% rispetto a fine 2024. Questa riduzione da un trimestre all'altro è dovuta principalmente a un calo delle segnalazioni di tennis, che negli ultimi anni hanno mostrato una gradita riduzione. L'aumento sul tennis da tavolo registrato negli ultimi mesi del 2024 non è proseguito a inizio 2025, tornando ai livelli precedenti".

