Scivola sulla scogliera a Capo Gallo | ferita un' escursionista di 69 anni

Scivola sulla scogliera a Capo Gallo e si ferisce alla testa e alla schiena. E' successo intorno a mezzogiorno a una escursionista palermitana di 69 anni che, intenta a raggiungere una delle calette della riserva naturale insieme al marito, è caduta in un tratto impervio della costa.

Inchiesta dossieraggi: morto il capo di Equalize, Carmine Gallo - È morto nella sua abitazione di Garbagnate Milanese Carmine Gallo, ex poliziotto a capo dell'agenzia Equalize finita al centro di un'inchiesta su presunti dossieraggi ai danni di decine di persone. Gallo, 66 anni, era finito ai domiciliari lo scorso ottobre - nell'indagine della Direzione... 🔗napolitoday.it

Carmine Gallo morto per cause naturali, dopo il malore improvviso l’autopsia sul capo di Equalize prova ad allontanare i sospetti - Quella di Carmine Gallo è stata una morte naturale per infarto. È l’indicazione emersa dall’autopsia, eseguita sul corpo del superpoliziotto morto lo scorso 9 marzo, mentre era ai domiciliari nella sua casa a Garbagnate Milanese. Gallo era stato arrestato lo scorso 25 ottobre nell’ambito dell’inchiesta milanese sul presunto spionaggio dell’agenzia Equalize di cui era sostanzialmente a capo. Stando alle prime analisi sul corpo del poliziotto, non ci sarebbero stati segni né di punture né di lesioni. 🔗open.online

Carmine Gallo, morto a 66anni l’ex poliziotto a capo degli spioni di Equalize. Era ai domiciliari da ottobre - Il suo nome è diventato di dominio pubblico alla fine del 2024, quando era stato arrestato (era ai domiciliari dal 25 ottobre scorso) perché accusato di essere il capo di un gruppo di professionisti che realizzava dossier illegali. È morto nella mattinata di oggi, all’età di 66 anni, l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, una vita all’interno dello Stato e un’altra, la seconda, come amministratore delegato della Equalize, la società investigativa al centro delle indagini della Procura di Milano per cui Gallo è finito ai domiciliari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Attimi di paura a Capo Gallo, donna scivola sulla scogliera: in azione il Soccorso alpino - Attimi di paura questa mattina nella Riserva Naturale di Capo Gallo, a Palermo, dove una donna di 69 anni, residente in città, è rimasta gravemente ferita dopo essere scivolata lungo un tratto impervi ... 🔗msn.com