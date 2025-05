Sciopero dei metalmeccanici alla vigilia carabinieri alle Acciaierie Venete

Sciopero dei metalmeccanici veronesi di ieri, 30 aprile, con presidi organizzati davanti a diversi stabilimenti e alte adesioni. I sindacati sono soddisfatti, ma al tempo stesso inquietati per quanto accaduto alla vigilia. Il giorno prima della protesta, la Ferroli di San.

