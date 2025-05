Scienza un circuito elettrico dall’inchiostro utilizzando un raggio laser

circuito elettrico creato utilizzando un semplice pennarello e un raggio laser. Materiali semplici e sostenibili per generare applicazioni innovative su qualsiasi superficie, come ad esempio una tazzina di caffe'. Un gruppo di ricerca coordinato da Francesco Greco, professore associato di bioingegneria della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha trasformato l'inchiostro di un pennarello rosso in un circuito elettrico a base di grafene. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Science, ha visto la collaborazione tra la Scuola Sant'Anna, Graz University of Technology, CSGI – Center for Colloid and Surface Science, Universita' degli Studi di Firenze e Istituto Italiano di Tecnologia. "Il passaggio di un raggio laser sull'inchiostro lo trasforma in una forma di carbonio poroso e conduttivo che viene chiamato "grafene indotto dal laser" (detto LIG: laser Induced Graphene in inglese).

La cura della voce tra scienza e arte: convegno internazionale organizzato dall’Università - Pisa, 11 febbraio 2025 – L'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria di Pisa organizza il convegno "Pisa in Voce 2025 - Incontro tra Scienza e Arte per la cura della Voce", che si terrà nelle Officine Garibaldi il prossimo sabato 15 febbraio. Il presidente del Convegno è il professor Stefano Berrettini. Come spiegano il dottor Andrea Nacci, Direttore del corso e Responsabile scientifico, e la dottoressa Silvia Capobianco, anch'essa Responsabile scientifico, la voce è uno strumento essenziale per chi opera nei settori della comunicazione e della ... 🔗lanazione.it

