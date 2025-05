Sci inverno record ad Aprica | la migliore stagione di sempre

Aprica (Sondrio) – La migliore stagione invernale di sempre. Sebbene per conoscere le cifre esatte bisognerà attendere ancora qualche settimana, all'inizio di questo mese ci sarà il Cda della società impianti, è già chiaro che il bilancio della stagione invernale di Aprica è molto positivo. La località della media Valtellina ha vissuto infatti un ottimo inverno, incrementando i numeri sia a livello di presenze sia per quel che riguarda il fatturato. Incominciata lo scorso 30 novembre, la stagione è terminata nel giorno di Pasquetta dopo quasi 5 mesi in cui i turisti si sono potuti divertire sulle bellissime piste del comprensorio, sempre in ottimo stato grazie anche agli impianti di innevamento artificiale."È presto per dare i dati – dice il presidente della Sita impianti Domenico Cioccarelli – ma possiamo affermare senza tema di smentite che quella appena conclusa è stata la migliore stagione di sempre.

