Schlein tra gli operai con i garofani rossi gli auguri della segretaria Pd per il Primo Maggio

Maggio 2025 "Buon Primo Maggio!", è il messaggio della segretaria del Pd sui social, accompagnato da un video con Elly Schlein che dona garofani rossi agli operai in presidio. Ieri la segretaria si trovava a Forlì tra i lavoratori della Giuliani.

