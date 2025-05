Schick Juve l’ex obiettivo in attacco nel mirino di una big inglese | così può avvicinare un altro giocatore a Torino Novità

Schick Juve, l'ex obiettivo in attacco nel mirino di una big inglese: tutti i dettagli sul futuro del calciatoreTra gli attaccanti accostati al mercato Juve nell'ultima sessione invernale c'era Schick, giocatore del Bayer Leverkusen che sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky DE, l'ex Roma sarebbe stato individuato come il nuovo bomber del club inglese.Questo potrebbe portare Hojlund, seguito dai bianconeri, a lasciare Londra in estate. Il club monitora con attenzione le possibili mosse.

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Coppola Juve: aumenta la concorrenza per il difensore! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve: è in aumento la concorrenza per il difensore del Verona! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede Il nome di Diego Coppola è stato accostato al calciomercato Juve in vista della prossima estate. Occhio alla concorrenza però, perché secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X anche il Milan starebbe monitorando il calciatore del Verona. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli Come riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve. I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. 🔗juventusnews24.com

Schick, non solo la Juventus su di lui - Lo United ha già fatto le prime mosse per valutare un possibile accordo con la squadra tedesca, dove Schick ha un contratto fino al 2027. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus. 🔗tuttojuve.com