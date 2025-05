Schianto in moto finisce contro un camper | morto sul colpo

Le strade italiane sono da sempre un luogo di grande traffico, con spostamenti quotidiani che coinvolgono veicoli di ogni tipo, tra cui mezzi pesanti e motociclette. Specialmente durante i periodi festivi, quando le persone approfittano dei giorni di festa per viaggiare, il rischio di incidenti cresce significativamente.In particolare, le E45 è una delle arterie più importanti del paese, collegando il Nord e il Centro Italia. L'intensificarsi del traffico e le caratteristiche della strada, che spesso attraversa zone con lavori in corso, rendono questo tratto particolarmente pericoloso per gli automobilisti e i motociclisti.Una tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 1° maggio lungo la E45, nel tratto aretino della 3 Bis Tiberina, all'altezza del chilometro 156, in direzione nord.

