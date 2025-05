Schianto frontale tra auto in galleria | un ferito e code chilometriche

code chilometriche soprattutto in direzione della città. Lo Schianto è avvenuto nella serata di mercoledì 30 aprile all'interno della galleria Covelo, lungo la strada provinciale 510. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l'incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità, con code chilometriche soprattutto in direzione della città.

