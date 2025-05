Schianto atroce auto su un gruppo di bambini | le parole dell’autista

bambini. Piccoli, distratti, forse ancora con il sapore della merenda in bocca o con il ricordo dell’ultima risata tra i denti. Stavano tornando a casa, come ogni giorno. Camminavano insieme, alcuni probabilmente parlavano del prossimo compito in classe, altri guardavano il cielo, altri ancora pensavano solo alla voglia di giocare. Poi, l’impatto. Il metallo ha parlato per l’uomo che non ha detto nulla. Solo dopo, molto dopo, ha parlato anche lui. 🔗 Thesocialpost.it - Schianto atroce, auto su un gruppo di bambini: le parole dell’autista Ha accelerato invece di frenare. Non ha esitato. Quando li ha visti, ha scelto: ha spinto il piede sull’acceleratore. Uno, due, tre, poi quattro, cinque, sei, sette. I loro zaini colorati si sono sollevati nell’aria come aquiloni strappati. La strada, pochi istanti prima tranquilla, si è trasformata in un campo di battaglia silenzioso, segnato da corpi a terra e grida spezzate.Erano. Piccoli, distratti, forse ancora con il sapore della merenda in bocca o con il ricordo dell’ultima risata tra i denti. Stavano tornando a casa, come ogni giorno. Camminavano insieme, alcuni probabilmente parlavano del prossimo compito in classe, altri guardavano il cielo, altri ancora pensavano solo alla voglia di giocare. Poi, l’impatto. Il metallo ha parlato per l’uomo che non ha detto nulla. Solo dopo, molto dopo, ha parlato anche lui. 🔗 Thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Terribile schianto tra un'auto e un gruppo di moto: gravissimi due biker (video) - Due motociclisti in gravissime condizioni, trasportati d'urgenza in ospedale: è questo il primo, drammatico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, domenica 30 marzo, sulla Statale 45bis in territorio di Prevalle. Il sinistro ha coinvolto cinque centauri e un'automobile, generando una... 🔗bresciatoday.it

Auto travolge un gruppo di 5 ragazzi vicino ad Alessandria: uno è all’ospedale in codice rosso - Cinque giovani sono stati travolti nella notte da un’auto in provincia di Alessandria. Da quanto emerso, i ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, di cui uno rimasto illeso, camminavano vicino al casello autostradale di Vignole Borbera, lungo la statale che da Borghetto porta ad Arquata Scrivia, e stavano rientrando a casa, intorno alle 4, dopo una serata passata in un locale della zona. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Novi, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato tre ragazzi all’ospedale locale in codice giallo, mentre il quarto, più grave, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Tragico schianto sulla Romea: tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir - È di tre morti e un ferito il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile sulla strada statale Romea, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente sulla Nomentana: scontro tra auto e moto. Un morto; Frontale tra due auto a Guidonia, Lorenzo Masulli morto a 25 anni: giallo sulla dinamica; Morti Giovanni Fiore e Francesco Minervini, avevano 25 e 21 anni: terribile frontale tra camion e auto a Canosa; I ciclisti a tutta velocità investono una donna col deambulatore: non si era accorta di nulla. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media