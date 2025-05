Scendono in ’vasca’ gli operai per la nuova piscina comunale

nuova piscina comunale in zona Ippodromo stanno entrando nel vivo. Sono infatti in corso di completamento i lavori di accantieramento ai quali seguiranno le fasi relative agli scavi, alla demolizione dei manufatti già esistenti (compresa la vasca della piscina esterna) e alle movimentazioni del terreno. A maggio prenderanno il via le fondazioni di tutte le rimanenti opere strutturali che dovrebbero essere terminate entro novembre 2025.I lavori della futura piscina comunale sono stati resi possibili dall'appalto che l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi di Forlì, Idrotermica di Forlì e Ceir di Ravenna. Co-finanziato dall'agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss, l'impianto sarà polifunzionale, antisismico e all'avanguardia dal punto di vista energetico.

