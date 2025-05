Scavi canali e nuovi terminal | i comitati si riuniscono contro le crociere in Laguna

Scavi in Laguna, i progetti per i nuovi terminal e l'attivismo dell'Autorità portuale per aumentare il traffico crocieristico a Venezia, prosegue il tentativo del movimento No Grandi Navi - che con le sue proteste aveva portato il governo, nel 2021, a bandire le grandi navi.

