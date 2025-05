Scattano i controlli su Lecce-Napoli | annullati centinaia di biglietti comprati dai tifosi campani

Lecce ha annullato centinaia di biglietti acquistati dai tifosi del Napoli in vista del match in programma sabato 3 maggio, valido per la 35esima giornata di Serie A. Tra gli azzurri l’entusiasmo è alle stelle per il quarto scudetto in arrivo: la squadra di Antonio Conte è prima in classifica a +3 sull’Inter e ha ormai le mani sul campionato. Per molti, l’ultimo scoglio è rappresentato proprio da Lecce-Napoli: la trasferta in Salento, contro i giallorossi che lottano per non retrocedere, può nascondere insidie. Anche per questo moltissimi tifosi del Napoli vorrebbero essere presenti al Via del Mare per incitare la squadra: alcuni però lo hanno fatto aggirando le regole.Un comunicato della Questura di Lecce informa infatti che, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato, sono state attivate le procedure “per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Scattano i controlli su Lecce-Napoli: annullati centinaia di biglietti comprati dai tifosi campani La Questura diha annullatodiacquistati daidelin vista del match in programma sabato 3 maggio, valido per la 35esima giornata di Serie A. Tra gli azzurri l’entusiasmo è alle stelle per il quarto scudetto in arrivo: la squadra di Antonio Conte è prima in classifica a +3 sull’Inter e ha ormai le mani sul campionato. Per molti, l’ultimo scoglio è rappresentato proprio da: la trasferta in Salento, contro i giallorossi che lottano per non retrocedere, può nascondere insidie. Anche per questo moltissimidelvorrebbero essere presenti al Via del Mare per incitare la squadra: alcuni però lo hanno fatto aggirando le regole.Un comunicato della Questura diinforma infatti che, a seguito dida parte della Polizia di Stato, sono state attivate le procedure “per l’annullamento didiacquistati da cittadini residenti nella Regionea in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Guardie Ittiche Fipsas, modifica degli argini e prelievo di acqua dai fiumi: scattano i controlli - Terracina, 7 aprile 224 – Numerose modifiche agli argini dei fiumi hanno fatto salire il livello di attenzione da parte delle Guardie Ittiche Fipsas. In diverse zone della pianura Pontina -dichiarano le guardie regionali ittiche della Fipsas-, ci sono interventi non autorizzati e modifiche strutturali degli argini che possono comportare gravi rischi idrogeologici, aumentando la possibilità di esondazioni e danni ambientali. 🔗ilfaroonline.it

Controlli in una pescheria del viale Mario Rapisardi ed in un catering: scattano multe e sequestri - La polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha coordinato dei nuovi controlli sulla vendita di alimenti, concentrandosi anche sulle preparazioni a base di pesce. Le operzioni sono state coordinate dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, in sinergia con la... 🔗cataniatoday.it

Dal 17 marzo scattano maggiori controlli in un quartiere di Verona da parte degli accertatori della sosta - Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente" promossa da Amt3, con l'obiettivo di informare gli automobilisti sulle vie soggette a maggiori controlli da parte degli accertatori della sosta. Per la settimana compresa tra lunedì 17 marzo e domenica 23 marzo, i... 🔗veronasera.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scattano i controlli su Lecce-Napoli: annullati centinaia di biglietti comprati dai tifosi campani; Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti irregolari: esclusi i tifosi campani fuori dal settore ospiti; False generalità per acquistare i biglietti di Lecce-Napoli, scattano le sanzioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti ai campani. La Questura: «I ticket siano emessi solo per il settore ospiti» - In riferimento all’incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio allo stadio Via del Mare, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti a tifosi residenti in Campania - In riferimento all’incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure ... 🔗msn.com

Calcio: Lecce-Napoli, Questura annulla centinaia di biglietti - Dopo controlli della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti per l'incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio. ( ... 🔗ansa.it