Scatta l’aumento della Tari | Penalizzati i cittadini virtuosi

Tariffe della Tari e la modifica al regolamento per la disciplina della Tariffazione puntuale. L'opposizione attacca. "Tra le misure introdotte, spicca l'aumento del numero minimo obbligatorio di conferimenti per il rifiuto indifferenziato, con un conseguente aggravio di circa 9 euro all'anno per ogni nucleo familiare", dicono Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni, e Marco Buggiani di Adesso Calcinaia."Una scelta che appare incoerente: da un lato, l'amministrazione ha sempre invitato i cittadini a ridurre al minimo la produzione di rifiuti indifferenziati; dall'altro, oggi decide di alzare il minimo obbligatorio, mascherando un aumento della Tariffa – l'attacco –. A nostro avviso, l'aumento dei minimi obbligatori va valutato anche alla luce dei buoni livelli di raccolta differenziata già raggiunti dai cittadini.

