Scandone Pichi lancia la sfida ai play-off | Contro Angri saremo una mina vagante

Scandone Avellino. A parlare, al termine del successo al supplementare Contro Reggio Calabria, è il centro Tommaso Pichi, che fotografa con lucidità il momento dei biancoverdi: “Una partita estremamente combattuta, Contro una squadra di valore, che ha. 🔗 Avellinotoday.it - Scandone, Pichi lancia la sfida ai play-off: “Contro Angri saremo una mina vagante” Vittoria pesante e carica rinnovata in casaAvellino. A parlare, al termine del successo al supplementareReggio Calabria, è il centro Tommaso, che fotografa con lucidità il momento dei biancoverdi: “Una partita estremamente combattuta,una squadra di valore, che ha. 🔗 Avellinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ad Amici 24 la prof Pettinelli lancia un guanto di sfida ad Antonia, lei: “Sembro un clown, non sono io” - La prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida ad Antonia, da eseguire contro Trigno, in vista della prossima puntata del Serale. Scoperto il brano (Fenomeno di Fabri Fibra), la cantante ha subito reagito: "Non sono credibile, mi vedo con un naso rosso e la parrucca da clown".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Make Europe Great Again: la destra euroscettica lancia la sfida a Bruxelles - Raduno sovranista a Madrid – I leader della destra europea si sono incontrati per il primo grande evento di Patriots for Europe, celebrando l’elezione di Donald Trump e rilanciando la loro sfida all’UE. Attacco a Bruxelles – Orbán, Le Pen, Salvini e altri hanno accusato l’Unione Europea di essere responsabile del declino economico e sociale del continente. Stop al Green Deal e all’immigrazione – I partecipanti hanno dichiarato morto il Green Deal, criticato le politiche migratorie dell’UE e promesso di difendere “valori tradizionali”. 🔗it.insideover.com

Calhanoglu lancia la sfida al Napoli: la frase sul Triplete fa discutere - Hakan Calhanoglu ha lanciato la sfida anche al Napoli nel corso del post partita di Inter-Monza: spunta una frase sul Triplete che fa discutere L’Inter strappa i tre punti in rimonta contro il Monza e allunga momentaneamente a +4 dal Napoli. Gli azzurri saranno impegnati domani nella sfida contro la Fiorentina, contro la quale non sono ammessi passi falsi se si vorrà credere ancora nello scudetto. 🔗spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scandone, Pichi lancia la sfida ai play-off: “Contro Angri saremo una mina vagante”; Scandone Avellino, Iannicelli lancia la sfida a Milazzo: “Ora non possiamo più nasconderci”; Sconfitta al cardiopalma per la Scandone: Milazzo espugna il Del Mauro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rilancio per la Scandone Avellino, ora la sfida contro la Viola Reggio Calabria - Migliorano le prestazioni di D’Offizi e Jaskus, ma oggi una menzione speciale va, ancora una volta, a Pichi che ha ... Rilancio per la Scandone Avellino, ora la sfida contro la Viola Reggio ... 🔗msn.com

Scandone Avellino, Iannicelli lancia la volata play-off: "Due finali decisive, serve più cinismo" - In vista dell’imminente sfida contro Matera, l’assistant coach della Scandone Avellino, Iannicelli, ha rilasciato dichiarazioni che delineano con lucidità lo stato d’animo e le ambizioni della squadra ... 🔗today.it

Sfida cruciale per la Scandone Avellino, al Del Mauro arriva Milazzo - La Scandone Avellino, dopo la sconfitta maturata a Piazza Armerina, ritorna al Del Mauro per affrontare la squadra siciliana degli Svincolati Milazzo. Trattasi di una sfida cruciale per la squadra ... 🔗orticalab.it