Scambio Stm-Fincantieri Pd fregato due volte

Laverita.info - Scambio Stm-Fincantieri. Pd fregato due volte Salta per la seconda volta la nomina di Marcello Sala (che esce dal Tesoro e va in Nexi) nel consiglio dell’azienda di microchip. I mali partono nel 2018, quando il governo dem accettò la nomina di un francese in cambio di un sì ai cantieri Stx. Che non arrivò mai. 🔗 Laverita.info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ricordo dei martiri delle Foibe. Scambio di accuse tra sindaco e Pd - La targa in ricordo delle sorelle Fosca, Caterina e Albina Radecchi e dei martiri delle foibe è stata scoperta lunedì sera a conclusione della fiaccolata, partita da piazza Manzoni. L’evento è stato organizzato dal Comune e dalla delegazione Marche Sud dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), patrocinato da Regione e Provincia. I partecipanti si sono diretti verso la rotonda tra via della Repubblica e via Martiri di Cefalonia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incandidabilità dei sindaci, Pd contro la norma: “Pronti a votare per cancellarla” - BARI/LECCE – La battaglia sulla modifica della legge elettorale pugliese che obbliga i sindaci a dimissioni anticipate per poter competere alle elezioni regionali resta al centro del dibattito politico, dopo il flash-mob dei primi cittadini tenutosi a Bari nella giornata di ieri. Da tempo Anci... 🔗lecceprima.it

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scambio Stm-Fincantieri. Pd fregato due volte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Voto di scambio politico-mafioso, arrestato Franco Alfieri (sospeso dal Pd nel 2024): è l'ex presidente della Provincia di Salerno - Franco Alfieri del Pd (sospeso dal partito in seguito alle ... è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso. Alfieri, che in passato aveva anche collaborato ... 🔗affaritaliani.it