Scaletta concertone Primo maggio | Achille Lauro The Kolors e Gabry Ponte dopo le 22 L' ordine di uscita dei cantanti

Primo in Scaletta, si presenterà sul palco davanti alla folla e inaugurerà la maratona televisiva sulle note. 🔗 Ilmessaggero.it - Scaletta concertone Primo maggio: Achille Lauro, The Kolors e Gabry Ponte dopo le 22. L'ordine di uscita dei cantanti Le telecamere di Rai3 si accenderano alle 15, quando il romano Leo Gassmann,in, si presenterà sul palco davanti alla folla e inaugurerà la maratona televisiva sulle note. 🔗 Ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Concertone del Primo Maggio 2025, la scaletta, gli orari e dove vederlo in tv - Ecco la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2025 di Roma che torna in piazza San Giovanni con un cast di alto livello Tutto pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio di Roma che torna, dopo un anno di pausa a causa di lavori alla pavimentazione, in piazza San Giovanni. A condurre, dopo il successo della scorsa edizione, di nuovo il trio formato da Ermal Meta, Noemi e BigMama, con le incursioni del fisico Vincenzo Schettini. 🔗.com

Scaletta concertone Primo maggio: Lucio Corsi alle 21, poi Elodie e Brunori Sas. Achille Lauro dopo le 22.30. L'ordine di uscita dei cantanti - Le telecamere di Rai3 si accenderano alle 15, quando il romano Leo Gassmann, primo in scaletta, si presenterà sul palco davanti alla folla e inaugurerà la maratona televisiva sulle note... 🔗ilmessaggero.it

Via al Concertone del Primo Maggio, attesa per Gaia e Brunori: la scaletta | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

Scaletta 1 maggio 2025 in diretta tv, l'ordine dei cantanti. Il discorso di Big Mama contro gli hater; Concerto Primo Maggio 2025, la diretta tv: orario, scaletta e cantanti; Concerto del Primo Maggio a Roma: BigMama su haters. DIRETTA; Concertone del Primo Maggio a Roma, la scaletta da Achille Lauro a Giorgia: i cantanti, gli orari, dove vederl. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La scaletta del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma: orari e tutto quello che c'è da sapere - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di Piazza San Giovanni in Laterano ... 🔗msn.com

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it

Concertone San Giovanni, la scaletta - Le telecamere di Rai3 si accenderano alle 15, quando il romano Leo Gassmann, primo in scaletta, si presenterà sul palco davanti alla folla e inaugurerà la maratona televisiva sulle ... 🔗ilmessaggero.it