Scaletta concerto 1 Maggio Roma l’ordine e orario ufficiale dei cantanti

concerto del Primo Maggio a Roma, storico evento di musica live in Piazza San Giovanni, nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori.Dopo l'opening degli artisti emergenti (dalle ore 13.30), l'evento è entrato nel vivo alle 15.17, con Gassmann sul palco per l'inno partigiano, seguito dalla presentazione ufficiale dei tre conduttori: Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal fisico influencer Vincenzo Schettini.Un oMaggio a Papa Francesco, con un video dedicato ai giovani e alla musica, ha segnato un momento toccante.Gli artisti più noti si sono esibiti nella fascia serale, con un momento speciale dedicato a Giorgia, che ha cantato sei brani solisti oltre al featuring con Shablo. La diretta è andata in onda su Rai3 e in streaming su RaiPlay.

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: orario e scaletta artisti - Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest’anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un’atmosfera di festa e condivisione. 🔗funweek.it

