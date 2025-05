Scalare l’Himalaya in ciabatte

Ilgiorno.it - Scalare l’Himalaya in ciabatte MoroniSe sei tra coloro che ogni mattina partono, baldanzosi, dal Sud del Po (Stradella, Tortona, Asti, Genova ecc.) per raggiungere l’ufficio a Milano, preparati: l’estate 2025 sarà il tuo personalissimo Survivor. Partiamo con il ponte ferroviario di Bressana Bottarone, che decide di prendersi dal 1° giugno una lunga, lunghissima pausa per manutenzione straordinaria e “potenziamento infrastrutturale“. Questo comporterà prima il senso unico alternato fino a fine luglio, giusto per farti assaporare la lentezza. Poi arriverà la chiusura totale a fine luglio, che durerà magicamente fino a fine agosto. E quando pensi che il peggio sia passato, ecco che ti restituiscono il senso unico fino a fine settembre. Ma non finisce qui! Milano risponde con una mossa da campione: ATM chiuderà la metropolitana linea verde tra Cadorna e Garibaldi dal 18 luglio a fine agosto. 🔗 Ilgiorno.it

