Scaduto il bando per la vendita di San Siro nessuna offerta | al via le trattative private con Inter e Milan

Scaduto il bando per partecipare alla vendita dello stadio San Siro di Milano. Dal momento che non è arrivata alcuna offerta alternativa a quella presentata da Milan e Inter, ora il Comune di Milano potrà avviare le trattative private con i due club. 🔗 ilper partecipare alladello stadio Sandio. Dal momento che non è arrivata alcunaalternativa a quella presentata da, ora il Comune dio potrà avviare lecon i due club. 🔗 Fanpage.it

