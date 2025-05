Scadenze mese maggio 2025 | mobilità prove Invalsi esami di Stato

Scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato e le prove Invalsi.L'articolo Scadenze mese maggio 2025: mobilità, prove Invalsi, esami di Stato . 🔗 Ledeldiriguardano la, glidie le.L'articolodi. 🔗 Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Scadenze fiscali di maggio 2025, il calendario aggiornato - Anche a maggio 2025 il calendario fiscale si presenta fitto di adempimenti per contribuenti e imprese. Le scadenze fiscali del mese coinvolgono IVA, ritenute, dichiarazioni dei redditi, versamenti previdenziali e il pagamento della rata della Rottamazione quater. Di seguito, l’elenco delle scadenze tributarie più importanti del mese, con particolare attenzione ai versamenti periodici e agli obblighi per lavoratori autonomi, aziende e gestori fiscali. 🔗quifinanza.it

Oroscopo Paolo Fox maggio 2025: le previsioni del mese - Le previsioni a lungo termine di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del mese di maggio 2025: scopriamo tutto quello che riguarda amore, lavoro e fortuna. Oroscopo Ariete: Un mese, quello di maggio, che nasce con tantissimi pianeti a favore, soprattutto per il lavoro. Da... 🔗chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

La guida alle scadenze fiscali di maggio 2025, scopri il calendario; Ricordati di ricordare...le scadenze fiscali nel mese di maggio; Calendario fiscale maggio 2025: versamenti e adempimenti; Scadenze fiscali maggio 2025: tutte le date. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scadenze fiscali maggio 2025: corsa al 730 per il rimborso a luglio, rottamazione a fine mese - Gran pienone di appuntamenti e scadenze fiscali a maggio 2025. Parte la corsa al 730 per il rimborso IRPEF e a fine mese è di nuovo tempo di pagare le rate della rottamazione. Primo appuntamento dell' ... 🔗msn.com

Scadenze fiscali maggio 2025, rottamazione quater, condono fiscale, 730/2025 e Iva - Il mese di maggio 2025 è denso di appuntamenti importanti tra cui si accavallano le scadenze della rottamazione quater e del ravvedimento speciale. Inizia la stagione della dichiarazione dei redditi. 🔗money.it

Calendario fiscale maggio 2025: nuove scadenze in arrivo, tra Rottamazione, 730 e IVA - Nel mese di maggio 2025 cadono una serie di scadenze fiscali. Ecco le date da segnare in calendario per evitare sanzioni. 🔗proiezionidiborsa.it