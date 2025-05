Savona titolare in Bologna Juve? Tudor potrebbe cambiare tutto! Ha in mente questa idea per sopperire all’emergenza difensiva Ultimissime

Savona giocherà titolare in Bologna Juve? Tudor può svoltare tutto! Ha in mente questa idea per colmare l’emergenza difensiva. UltimissimeDomenica alle 20.45 la Juve giocherà al Dall’Ara contro il Bologna in quello che da molti è stato definito come vero e proprio spareggio per la prossima Champions League, per il quarto posto.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor dovrà sostituire l’infortunato Kelly: il tecnico croato potrebbe decidere di affidarsi a Cambiaso come braccetto di difesa. Il laterale bianconero è in ballottaggio con Savona ma ha buone chance di partire dal primo minuto, con il difensore classe 2003 che potrebbe così accomodarsi in panchina. .com 🔗 Juventusnews24.com - Savona titolare in Bologna Juve? Tudor potrebbe cambiare tutto! Ha in mente questa idea per sopperire all’emergenza difensiva. Ultimissime giocheràinpuò svoltare! Ha inper colmare l’emergenzaDomenica alle 20.45 lagiocherà al Dall’Ara contro ilin quello che da molti è stato definito come vero e proprio spareggio per la prossima Champions League, per il quarto posto.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Igordovrà sostituire l’infortunato Kelly: il tecnico croatodecidere di affidarsi a Cambiaso come braccetto di difesa. Il laterale bianconero è in ballottaggio conma ha buone chance di partire dal primo minuto, con il difensore classe 2003 checosì accomodarsi in panchina. .com 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Kelly o Savona per PSV Juve? La decisione di Thiago Motta: ecco chi sarà il terzino sinistro titolare in Champions League - di Redazione JuventusNews24Kelly o Savona per PSV Juve? La scelta di Thiago Motta per il match valido per il ritorno dei playoff di Champions League La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Ballottaggio sulla sinistra vinto da Kelly: il difensore inglese tornerà titolare nel ruolo di terzino sinistro al posto di Savona. 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: recuperato un titolare. Novità anche su Ndoye - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: tutte le novità dopo l’allenamento odierno Arrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento odierno del Bologna. Come riportato dal club emiliano, Casale ha recupero dall’infortunio e sarà presente per il match contro la Juve. Lavoro differenziato per Ndoye che non dovrebbe recuperare per il match. 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti: «Da Conceicao a Douglas Luiz passando per Savona e Cambiaso. Su Koopmeiners e Vlahovic…» - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti analizza così le possibili scelte Francesco Cosatti è intervenuto a Sky Sport per analizzare quella che potrebbe essere la formazione della Juve che sarà molto rimaneggiata contro il Bologna. BOLOGNA JUVE – «Koopmeiners e Vlahovic rimangono in dubbio. Davanti potrebbe esserci un attacco stravolto con Kolo Muani e Nico Gonzalez ma magari anche Conceicao o Douglas Luiz sulla trequarti. 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, chi gioca in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga? Tudor ha queste due idee: e spunta una novità per l’attacco. Le ultimissime - Bologna Juve, chi gioca in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga? Tutti gli aggiornamenti dopo l’allenamento odierno La Juve prepara la partita contro il Bologna con molte assenze soprattutto in dife ... 🔗juventusnews24.com

QUI BOLOGNA - Italiano con il dubbio Ferguson contro la Juve - Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è ancora alle prese con il dubbio Ferguson in vista del match di campionato casalingo di domenica sera contro la Juventus: come riportato ... 🔗tuttojuve.com

Corriere di Torino - Rispunta Savona - Come riferisce Corrriere di Torino, Juve di nuovo in emergenza. La particolarmente pesante perché la vittoria sul Monza ha lasciato strascichi pesanti visto che alla ... 🔗tuttojuve.com