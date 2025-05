Sarno la consigliera Aliberti | “Insulti sessisti dal sindaco” lui replica | “Tutto falso”

consigliera Aliberti pubblica il video della seduta: "Voglio che tutti vedano e ascoltino" 🔗 Il sindaco Squillante respinge ogni accostamento: "Tutto falso". Lapubblica il video della seduta: "Voglio che tutti vedano e ascoltino" 🔗 Fanpage.it

Sarno, la consigliera Aliberti: “Non sono un comò. Pretendo rispetto” - Maria Rosaria Aliberti, consigliera comunale di Noi Moderati, denuncia pubblicamente le parole del sindaco durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Sarno, accusandolo di aver pronunciato “espressioni apertamente sessiste”, riferendosi a lei con termini come “miss” e “comò”. In una nota... 🔗salernotoday.it

Sarno, la consigliera Aliberti: “Non sono un comò. Pretendo rispetto” - Maria Rosaria Aliberti, consigliera comunale di Noi Moderati, denuncia pubblicamente le parole del sindaco durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Sarno, accusandolo di aver pronunciato “esp ... 🔗salernotoday.it

Sarno, il sindaco nega accuse di sessismo: “Strumentalizzazioni politiche” - Il primo cittadino sottolinea che le sue parole sono state “estrapolate a piacimento” e accusa Aliberti di aver tenuto un comportamento “volgare ed inqualificabile” in aula ... 🔗salernotoday.it