Sarno il sindaco nega accuse di sessismo | Strumentalizzazioni politiche

Sarno si infiamma dopo le accuse rivolte al sindaco Francesco Squillante dalla consigliera comunale Maria Rosaria Aliberti, che ha denunciato l’uso di espressioni “apertamente sessiste” durante l’ultima seduta consiliare. Il sindaco, però, in una nota pubblica respinge con. 🔗 Salernotoday.it - Sarno, il sindaco nega accuse di sessismo: “Strumentalizzazioni politiche” Lo scontro politico asi infiamma dopo lerivolte alFrancesco Squillante dalla consigliera comunale Maria Rosaria Aliberti, che ha denunciato l’uso di espressioni “apertamente sessiste” durante l’ultima seduta consiliare. Il, però, in una nota pubblica respinge con. 🔗 Salernotoday.it

Sarno, il Sindaco Squillante risponde alle accuse dell’opposizione - Tempo di lettura: 4 minuti “E’ con un sentimento di profonda delusione che mi trovo a intervenire oggi per affrontare una questione che purtroppo è diventata una costante della nostra attività amministrativa: l’atteggiamento irresponsabile, distruttivo ed ineducato da parte di alcuni consiglieri di opposizione. – così in una nota Francesco Squillante, Sindaco di Sarno. L’opposizione, che dovrebbe essere la custode di un dialogo sano e costruttivo, ha scelto invece una strada ben diversa: quella della diffamazione, delle insinuazioni velenose e delle offese gratuite, ... 🔗anteprima24.it

Sirica (FdI): “Dal Sindaco solo propaganda e accuse. L’opposizione è voce libera e necessaria per Sarno” - Tempo di lettura: 2 minutiIn un contesto in cui il confronto politico dovrebbe essere occasione di crescita e responsabilità condivisa, dispiace constatare come l’amministrazione comunale di Sarno continui a rifugiarsi nella retorica dell’autoreferenzialità e dell’attacco personale, piuttosto che rispondere nel merito alle legittime osservazioni sollevate dall’opposizione. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Francesco Squillante durante la seduta consiliare – tenutasi ieri sera – sul rendiconto di gestione 2024, il consigliere comunale Enrico Sirica, coordinatore cittadino ... 🔗anteprima24.it

Sarno, il sindaco nega accuse di sessismo: “Strumentalizzazioni politiche” - Il primo cittadino sottolinea che le sue parole sono state “estrapolate a piacimento” e accusa Aliberti di aver tenuto un comportamento “volgare ed inqualificabile” in aula ... 🔗salernotoday.it

Sarno, la consigliera Aliberti: “Non sono un comò. Pretendo rispetto” - Maria Rosaria Aliberti, consigliera comunale di Noi Moderati, denuncia pubblicamente le parole del sindaco durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Sarno, accusandolo di aver pronunciato “esp ... 🔗salernotoday.it

